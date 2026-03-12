Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 60

Харківщина 12 березня

Харківщина 12 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів троє людей загинули; 16 людей постраждали, зокрема дитина.

У м. Харків загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали жінки 47, 50, 60 років та чоловіки 49, 39, 36, 33 років; у м. Чугуїв загинув 53-річний чоловік, постраждали жінки 41 і 60 років; у м. Мерефа постраждали 74-річна і 37-річна жінки, 62-річний чоловік і 6-річна дівчинка; у с. Леб’яже Пролісненської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Олександрівка Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждала 72-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️8 КАБ;

▪️13 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️15 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, електромережі, скління вікон багатоквартирного будинку;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено сільгосптехніку (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, 3 автомобілі (с. Приколотне);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);

▪️у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, гараж (м. Мерефа), 3 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль (м. Дергачі), споруду (с. Циркуни);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено 3 трактори, навантажувач, ангар (с. Леб’яже), трактор, господарчу споруду (с. Іванівка), приватний будинок (м. Чугуїв), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Малинівка).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 149 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 303 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/20500

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

российский пропагандистский сливной бачок ТАСС показал очередной пропагандистский ролик про уничтожение 100500-го РСЗО HIMARS ВСУ
Сегодня 10:17    14
СБУ завершила досудове розслідування щодо убивства Андрія Парубія: кілеру загрожує довічне ув’язнення
Сегодня 09:55    36
Збито/подавлено 77 ворожих БПЛА
Сегодня 09:20    52
"Посилити захист": Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро
Сегодня 09:10    59
Кризис декоративных блоковых альтернатив
Сегодня 08:47    74
WAR&SANCTIONS: чемпіони терору
Сегодня 08:25    79
Британія повідомила, що вранці 3 танкери були уражені невідомими снарядами/дронами в районі Ормузької протоки
Сегодня 08:18    80
У Чернівцях під час розтину тіла військового, переданого в межах обміну з РФ, виявили гранату
Сегодня 08:14    111
"Всё идёт к развёртыванию американских войск в Иране"
Сегодня 08:10    85
Оперативна інформація станом на 08:00 12.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:02    135
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 