Харківщина 12 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

▪️ Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей.

У м. Харків постраждали 15 людей, серед них 4 дітей – 2-річний хлопчик і дівчата 12, 16 та 17 років; у с. Зарічне Старосалтівської громади постраждав 40-річний чоловік.

Ворог атакував 12 БпЛА Шевченківський, Салтівський, Київський та Слобідський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 2 некеровані авіаційні ракети;

▪️ 6 КАБ;

▪️ 16 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 15 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️ 1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️ 2 fpv-дрони;

▪️ 1 БпЛА типу «Куб».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у м. Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, 2 школи, ясла-садок, фітнес клуб, супермаркет, 2 магазини, складське приміщення;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, господарчу споруду;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства;

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, будівлю амбулаторії, електромережі.

Упродовж минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/14988

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