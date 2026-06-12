Харківщина 12 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, зокрема дитина.

У с. Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Новоселівка Борівської громади зазнав поранень 31-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️11 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 БпЛА типу «Молнія»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Богодухів), електромережі (с. Чорноглазівка), приватний будинок, склад (с. Степне), 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди (с. Івашки), 2 приватні будинки (с. Сінне, с. Леміщине), приватний будинок, господарчі споруди (с. Баранівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мирне), заклад освіти, 3 приватні будинки (с. Катеринівка), приватний будинок (сел. Приколотне), приватний будинок, 3 господарчі споруди (с. Рогозянка);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Хотімля).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 237 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 39 500 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка.

На фото с. Баранівка

Джерело: https://t.me/synegubov/22803

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