Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:38
Просмотров: 57

Харківщина, 12 липня

Харківщина, 12 липня

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️У с. Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У с. Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва
Сегодня 08:55    27
Україна працює над альтернативними шляхами постачання продовольства на світові ринки
Сегодня 08:44    57
Турция вообще не будет опираться на Кремль
Сегодня 08:33    76
Президент Литви назвав Білорусь "губернією РФ"
Сегодня 08:12    93
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 липня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:08    88
СБУ затримала російського інформатора, який хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом
Сегодня 08:02    106
«Поляки есть, если этих завезут, могут *бнуть" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:43    98
На ринках у Харківській області овочі з борщового набору не подешевшають у найближчі місяці
Сегодня 07:37    105
Брехня від русні про спалах захворювань після підриву Каховської ГЕС
Сегодня 07:34    106
«Теневой флот» танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался
Сегодня 07:25    106
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 