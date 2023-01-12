Харківщина. 12 січня
Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області.
◾️З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.
На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам.
Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наші Збройні Сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Віримо в ЗСУ!
Джерело: https://t.me/synegubov/5296