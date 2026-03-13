Харківщина 13 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

У сел. Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки; у с. Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років.

Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у с. Старовірівка Шевченківської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 РСЗВ;

▪️2 КАБ;

▪️14 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль комунальної служби, цивільне підприємство (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено гараж (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (сел. Борова), багатоквартирний і приватний будинки (м. Балаклія);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Зарожне), 2 вантажні автомобілі, 2 комбайни, трактор (с. Кочеток).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 206 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 509 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/20513

