Харківщина, 13 грудня

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.

Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих.

▪️ Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечних предмети.

Бої наших Захисників з ворогом тривають. Віримо у Збройні Сили України та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5027

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