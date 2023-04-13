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Харківщина. 13 квітня

Харківщина. 13 квітня

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

▪️За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

У с. Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В с. Івашки - приватний будинок та трактор.

У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Через обстріли с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

- Триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубова (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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