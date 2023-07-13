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Харківщина, 13 липня

Харківщина, 13 липня

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ Внаслідок обстрілів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі.

У смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий.

Біля 12:50 на виїзді з м. Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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