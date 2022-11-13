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Харківщина. 13 листопада

Харківщина. 13 листопада

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.

У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

● В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

● Наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. Підтримуємо ЗСУ та віримо в Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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