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Харківщина. 13 січня

Харківщина. 13 січня

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

▪️У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості.

▪️У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 69 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та знищувати російських окупантів. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Джерело: https://t.me/synegubov/5301

Новости портала «Весь Харьков»

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