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Харківщина, 14 грудня

Харківщина, 14 грудня

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп‘янщини. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади.

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.

Крім того, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони. На щастя, жертв та постраждалих немає.

◾️Продовжується добровільна евакуації населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих складає 339 людей, ще 64 заявки наразі в роботі.

Джерело: https://t.me/synegubov/5035

Новости портала «Весь Харьков»

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