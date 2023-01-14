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Харківщина. 14 січня

Харківщина. 14 січня

Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 «прильоти» рекет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

▪️Внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули 2 жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того у Куп'янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп'янському напрямку але наші захисники надійно тримають позиції. Працюємо на Перемогу далі.

Джерело: https://t.me/synegubov/5307

Новости портала «Весь Харьков»

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