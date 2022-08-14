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Харківщина, 14 серпня

● Цієї ночі ударів по Харкову ударів не зафіксували. Вчора, після 18 год, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає.

● По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території рф. Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий.

Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури.

● Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

● Поки ворог залякує мирне населення - ЗСУ дають відсіч росіянам на лініях фронту. Окупант намагався вести розвідку боєм біля Питомника, але зазнав чергового фіаско.

Віримо в Збройні Сили України та нашу спільну перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Харківщина, 14 серпня

Харківщина, 14 серпня

Харківщина, 14 серпня

Харківщина, 14 серпня

Харківщина, 14 серпня

Новости портала «Весь Харьков»

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