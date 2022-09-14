Харківщина. 14 вересня
Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському.
На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.
На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.
Дякуємо ЗСУ, віримо в наших військових та спільно працюємо на нашу остаточну перемогу!
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