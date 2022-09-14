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Харківщина. 14 вересня

Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському.

На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.

На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.

Дякуємо ЗСУ, віримо в наших військових та спільно працюємо на нашу остаточну перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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