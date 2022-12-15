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Харківщина, 15 грудня

Харківщина, 15 грудня

● Протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти наносили удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані.

Близько 23.45 год у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

● Триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів.

ЗСУ продовжують тримати позиції та вести запеклі бої з окупантами. Віримо в нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5054

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