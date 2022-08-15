Харківщина. 15 серпня

Цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 год ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода.

● У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці.

Решта російських ракет до цілей не дісталися.

● Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних.

У Богодухівському - жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

● На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами.

Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо щодня працювати на перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»