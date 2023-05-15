Харківщина. 15 травня
Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.
▪️Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.
▪️Внаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей.
У с. Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа.
У с. Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!
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