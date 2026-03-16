Харківщина 16 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У с. Оскіл постраждав 54-річний чоловік; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 42-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️12 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 БпЛА типу «Молнія»;

▪️8 fpv-дронів;

▪️23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 2 приватні будинки;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Клинова-Новоселівка), 7 приватних будинків, автомобіль, адміністративну будівлю, електромережі (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів);

▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаська Лозова), 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру (с. Коваленки), автомобіль (с. Черкаські Тишки), 2 автомобілі (сел. Слатине), будівлю (м. Дергачі);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (м. Чугуїв).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 806 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка, Новоосинове та Глушківка.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/20543

