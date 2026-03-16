Харківщина 16 березня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
У с. Оскіл постраждав 54-річний чоловік; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 42-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️12 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️3 БпЛА типу «Молнія»;
▪️8 fpv-дронів;
▪️23 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено 2 приватні будинки;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Клинова-Новоселівка), 7 приватних будинків, автомобіль, адміністративну будівлю, електромережі (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів);
▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаська Лозова), 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру (с. Коваленки), автомобіль (с. Черкаські Тишки), 2 автомобілі (сел. Слатине), будівлю (м. Дергачі);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (м. Чугуїв).
➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 806 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.
▪️ На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка, Новоосинове та Глушківка.
Джерело: https://t.me/synegubov/20543