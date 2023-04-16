Харківщина. 16 квітня
Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Зокрема під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.
▪️У с. Петропавлівка Куп'янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.
▪️На лінії зіткнення українські військові надійно тримають свої позиції та продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!
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