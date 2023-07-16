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Харківщина, 16 липня

Харківщина, 16 липня

Минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.

▪️ Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

▪️ Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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