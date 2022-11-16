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Харківщина. 16 листопада

Харківщина. 16 листопада

Вчора ввечері ворог завдав 6 ракетних ударів С-300 по місту Харків та Чугуївському району. Є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.

Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області.

Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.

Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.

Наші військові на лінії зіткнення ведуть бої з окупантами, завдаючи тим відчутних втрат. Віримо в ЗСУ!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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