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Харківщина. 16 вересня

Харківщина. 16 вересня

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

В Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд з 2-поверховим житловим будинком (https://t.me/synegubov/4249). Частково пошкоджений будинок, зруйновано 5 гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі 2 дітей 5 та 17 років.

В Київському районі ракета влучила в одноповерхову нежитлову будівлю. На щастя, без втрат.

В смт Золочів близько 3:30 ночі 2 ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо - без втрат.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та постраждалі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському.

Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження ворогу на лінії зіткнення. Ворог зазнає відчутних втрат в живій силі, техніці та боєприпасах. Підтримуємо ЗСУ, Україна переможе!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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