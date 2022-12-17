Харківщина, 17 грудня

Минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста.

Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

▶️ За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями. Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників.

▪️ Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/5077

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