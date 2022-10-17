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Харківщина. 17 жовтня

Харківщина. 17 жовтня

Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії населені пункти Харківщини, вздовж лінії зіткнення та кордону з рф.

Зокрема, під удари потрапили: м. Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, смт Дворічне Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району та інші. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях.

● За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік.

В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.

● В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії з російськими окупантами. Віримо в ЗСУ! Переможемо!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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