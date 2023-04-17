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Харківщина. 17 квітня

Харківщина. 17 квітня

У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини.

Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

● Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі.

У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих.

● На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно утримують свої позиції та продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та кожен на своєму місці працюємо на Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5959

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