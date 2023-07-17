Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 89

Харківщина, 17 липня

Харківщина, 17 липня

▪️Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 цивільна людина отримала поранення. На місце виїхали екстрені служби.

▪️ Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️ У с. Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

Близько 17:15 у Немишлянському районі Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

▪️ На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції. Південніше с. Масютівка ворог намагався вести наступальні дії, але під вогнем наших військових відступив з втратами.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Талант теж може бути покидьком
Сегодня 09:38    63
$23 млрд допомоги від міжнародних партнерів з початку року
Сегодня 09:25    62
російські пабліки повідомляють, що в Україні став хорошим підполковник Олександр Горін
Сегодня 09:14    85
Мар'їнка... (ФОТО)
Сегодня 09:02    91
оккупанты начали активнее «плодить» фейки с украинскими военнопленными
Сегодня 08:50    90
Несмотря на санкции, рф продолжает экспорт в европейские страны
Сегодня 08:39    96
путин потерял армию ровно в тот момент, когда армия рассыпалась на группы ЧВК
Сегодня 08:27    89
топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 08:16    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року
Сегодня 08:12    107
Досвід України змушує США шукати нові способи протистояти дронам-камікадзе.
Сегодня 08:06    102
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 