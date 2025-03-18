Харківщина, 18 березня

▪️23:12 – Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу "Шахед" сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 м.кв.

▪️22:50 – Берестинський р-н, Берестинська ТГ, с. Іванівське. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.

▪️17:30 – Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Маліївка. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок.

▪️17:00 – Куп'янський р-н, Вільхувацька ТГ, с. Приколотне. Влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень.

▪️16:45 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Рясне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала жінка.

▪️16:15 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання.

▪️15:50 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с-ще. Золочів. Внаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

Джерело: https://t.me/synegubov/13492

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