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Харківщина 18 червня

Харківщина 18 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️6 БпЛА типу «Молнія»;

▪️3 fpv-дрони;

▪️11 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, двоквартирний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки, електромережі (с. Писарівка), 3 приватні будинки (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок (с. Братениця);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Підсереднє), електромережі (сел. Приколотне), господарчі споруди (сел. Шевченкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новий Бурлук).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 305 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 40 800 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/22949

Новости портала «Весь Харьков»

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