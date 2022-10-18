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Харківщина. 18 жовтня

Харківщина. 18 жовтня

Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського бєлгорода 8 ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.

● Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше.

● Продовжується розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункта Берестове Куп'янського району, але зазнав втрат та відступив. Підтримуємо ЗСУ, Україна переможе!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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