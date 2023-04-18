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Харківщина. 18 квітня

Харківщина. 18 квітня

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі.

Щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району.

Через обстріли з РСЗВ с. Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчу споруду.

Від обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

- В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,3 га території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі Синьківки Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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