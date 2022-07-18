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Харківщина. 18 липня

Харківщина. 18 липня

● У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйнувані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих.

● По області вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах.

У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.

У м. Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.

Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в с.Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах.

Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в с.Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах.

Вкотре звертаємося до жителів області: не ігноруйте повітряні тривоги, ворог підступно б‘є по житлових районах. Уникайте масових скупчень людей та без потреби не перебувайте на вулицях!

Джерело: https://t.me/kharkivoda/5939

Новости портала «Весь Харьков»

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