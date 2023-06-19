Харківщина. 19 червня
▪️ Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
▪️Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.
У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.
У с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.
У с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу "Пелюстка", госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.
- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.
▪️ Віримо в ЗСУ та Перемогу України!
Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)