Харківщина 19 червня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 24 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 15 людей, серед них – 4 дітей.
У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка; у сел. Приколотне Великобурлуцької громади постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка; у сел. Пісочин зазнала гострої реакції на стрес 71-річна жінка; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка; у с. Українське Вовчанської громади загинула 65-річна жінка, постраждав 66-річний чоловік.
Ворог атакував керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️11 КАБ;
▪️6 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️8 БпЛА типу «Молнія»;
▪️5 fpv-дронів;
▪️5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено 15 приватних будинків, 4 автомобілі, складські приміщення;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Золочів), приватний будинок (с. Малижине),приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (м. Богодухів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, автомобіль (с. Павлівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Литвинівка), багатоквартирний будинок (сел. Приколотне);
▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (сел. Пісочин, с. Черкаська Лозова, м. Дергачі);
▪️у Лозівському районі пошкоджено автобус (с. Лиманівка), залізничну інфраструктуру (м. Лозова), приватний будинок, господарчу споруду (с. Передарівка);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Українське).
➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 197 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 40 997 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького й Охрімівки.
▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.
Джерело: https://t.me/synegubov/22963