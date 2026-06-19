Харківщина 19 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 24 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 15 людей, серед них – 4 дітей.

У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка; у сел. Приколотне Великобурлуцької громади постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка; у сел. Пісочин зазнала гострої реакції на стрес 71-річна жінка; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка; у с. Українське Вовчанської громади загинула 65-річна жінка, постраждав 66-річний чоловік.

Ворог атакував керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️11 КАБ;

▪️6 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️8 БпЛА типу «Молнія»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 15 приватних будинків, 4 автомобілі, складські приміщення;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Золочів), приватний будинок (с. Малижине),приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (м. Богодухів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, автомобіль (с. Павлівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Литвинівка), багатоквартирний будинок (сел. Приколотне);

▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (сел. Пісочин, с. Черкаська Лозова, м. Дергачі);

▪️у Лозівському районі пошкоджено автобус (с. Лиманівка), залізничну інфраструктуру (м. Лозова), приватний будинок, господарчу споруду (с. Передарівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Українське).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 197 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 40 997 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького й Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/22963

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