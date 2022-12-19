Харківщина. 19 грудня

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район.

Вчора внаслідок обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий.

В смт Дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих.

Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші.

▪️На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.

Наші захисники на лінії зіткнення надійно тримають свої позиції та продовжують давати відсіч окупантам. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5085

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