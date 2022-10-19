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Харківщина. 19 жовтня

Харківщина. 19 жовтня

Минулої доби ворог завдавав ракетних ударів по Харкову (https://t.me/synegubov/4554) та продовжував терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів.

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

● За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському.

На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами.

Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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