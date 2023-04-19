Харківщина. 19 квітня

Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по м. Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів.

Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку. Госпіталізована у важкому стані.

У с. Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Залишається високою мінна небезпека. У Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості.

В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!

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