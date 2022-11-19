Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 63

Харківщина. 19 листопада

Харківщина. 19 листопада

Минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з рф.

В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав.

▪️Протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.

▪️В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів. Віримо в хлопців та дівчат з ЗСУ. Україна переможе!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вони знають, що ми прийдемо
Сегодня 09:42    22
Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня
Сегодня 09:19    66
Від рук російських загарбників загинуло 437 дітей
Сегодня 09:14    56
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно
Сегодня 09:05    57
Российские самолеты совершили «небезопасный» облет кораблей НАТО в Балтике
Сегодня 09:02    76
Власники деяких готелів у Болгарії перестали годувати українських біженців
Сегодня 08:55    82
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 08:50    73
На реновацію ТЕЦ-3 у Харкові спрямували 70 млн грн — Терехов
Сегодня 08:21    90
В Україні заміновано 30% території
Сегодня 08:00    88
Официальные лица рф заговорили о переговорах с США на высоком уровне
Сегодня 07:39    162
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 