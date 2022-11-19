Харківщина. 19 листопада

Минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з рф.

В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав.

▪️Протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.

▪️В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів. Віримо в хлопців та дівчат з ЗСУ. Україна переможе!

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