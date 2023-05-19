Харківщина. 19 травня

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення та інфраструктуру Харківщини.

● За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.

У с. Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури.

У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

- За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 183 вибухонебезпечні предмети.

● На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

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