Харківщина, 2 березня

▪️ 2 березня 04:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Турове. Внаслідок влучання 1 КАБ на відкриту територію на околиці села, пошкоджено 3 приватні домоволодіння, 2 господарчі споруди.

▪️ 1 березня 22:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок влучання FPV-дрону було пошкоджено два приватні житлові будинки.

▪️ 21:30 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, м. Балаклія, за межами населеного пункту падіння уламків БпЛА.

▪️ 21:25 Богодухівська ТГ, с. Олександрівка. Внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають.

▪️ 21:15 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

▪️ 17:00 Куп'янський р-н., Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 51-річний чоловік, госпіталізований до медичного закладу.

▪️ 16:30 Куп'янський р-н., Великобурлуцька ТГ, с. Малий Бурлук. Падіння уламків БпЛА.

▪️ 16:00 Харківська обл., Чугуївський р-н., Старосалтівська ТГ, с. Старий Салтів, на відкритій території. Влучання КАБ у землю.

▪️ 14:40 Богодухівський р-н., ТГ, с. Клинова-Новоселівка (Олександрівка). Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та автомобіль.

▪️ 12:55 Харківський р-н., Циркунівська ТГ, с. Циркуни, влучання БПЛА «Молнія» в землю.

▪️1 березня близько 06:30 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено девʼятиповерховий багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Без постраждалих.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

На фото: с. Ківшарівка.

Джерело: https://t.me/synegubov/13319

Новости портала «Весь Харьков»