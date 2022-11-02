Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 130

Харківщина. 2 листопада

Харківщина. 2 листопада

Російські окупанти продовжують терор мирного населення міст і сіл Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф.

Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

▪️За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

▪️Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Втім, мінна небезпека залишається високою. Вчора біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік. Вкотре закликаю усіх до обережності.

▪️На лінії зіткнення наші захисники продовжують героїчну боротьбу з ворогом. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших воїнів!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Секретар РНБО України Олексій Данілов: медведєву пам’ятка
Сегодня 10:36    113
Молдавский Полишинель Майи Санду
Сегодня 10:24    122
2 листопада 1917 року у Києві розпочав роботу ІІІ Всеукраїнський військовий з’їзд
Сегодня 09:50    108
Новий етап великої зернової гри: Туреччина вгамовує Росію
Сегодня 09:38    144
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно
Сегодня 09:36    106
Сербія відправила свої підрозділи до кордонів з Косово
Сегодня 09:26    127
«Саудівська Аравія донесла до США інформацію, що Іран планує її атакувати протягом найближчих 48-ми годин»
Сегодня 09:15    140
На ЗАЕС анулюють перепустки українського зразку для персоналу, на даху енергоблоку встановили воєнне обладнання
Сегодня 09:03    129
Допомога Україні у відсотковому співвідношенні від військового бюджету країн-донорів
Сегодня 08:41    118
Многие люди не понимают, для чего российская пропаганда безостановочно несет синкопированный бред
Сегодня 08:31    178
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 