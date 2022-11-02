Харківщина. 2 листопада

Російські окупанти продовжують терор мирного населення міст і сіл Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф.

Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

▪️За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

▪️Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Втім, мінна небезпека залишається високою. Вчора біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік. Вкотре закликаю усіх до обережності.

▪️На лінії зіткнення наші захисники продовжують героїчну боротьбу з ворогом. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших воїнів!

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