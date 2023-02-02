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Харківщина. 2 лютого

Харківщина. 2 лютого

Ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини.

▪️Сьогодні близько 7:00 ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років.

У с. Кругляківка Куп'янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС.

Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

▪️Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали: Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди.

▪️На лінії зіткнення наші військові міцно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Спільно працюємо на Перемогу далі

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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