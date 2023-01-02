Харківщина. 2 січня

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах.

Зокрема, під ударом були: Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.

◾️В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці.

◾️На лінії зіткнення тривають бої наші захисники надійно тримають свої позиції. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу далі!

Джерело: https://t.me/synegubov/5219

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