Харківщина. 2 травня

Минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️Внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

У м. Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У с. Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

- Триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та дають відсіч російським окупантам. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

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