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Харківщина. 20 квітня

Харківщина. 20 квітня

Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інші населені пункти.

▪️ У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було.

- Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 283 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції, даючи відсіч російським окупантам. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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