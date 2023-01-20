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Харківщина, 20 січня

Харківщина, 20 січня

◾️Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області.

З мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та ін.

◾️У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Обійшлося без постраждалих.

Наші Збройні Сили України міцно тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5336

Новости портала «Весь Харьков»

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