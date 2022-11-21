Харківщина. 21 листопада

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали.

Крім того російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

▪️Тривають роботи з розмінування територій області. За добу знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Бої наших захисників з окупантами тривають. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»