Харківщина 22 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У с. Дубівка Дергачівської громади постраждав 31-річний чоловік; у с. Оскіл зазнала гострої реакції на стрес 62-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Мирне Борівської громади постраждав 50-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молнія»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️8 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Шипувате), електромережі (с. Братениця);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Дубівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шестакове), залізничну інфраструктуру (с. Дачне).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 173 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 964 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

Джерело: https://t.me/synegubov/20648

Новости портала «Весь Харьков»