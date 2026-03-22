Харківщина 22 березня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
У с. Дубівка Дергачівської громади постраждав 31-річний чоловік; у с. Оскіл зазнала гострої реакції на стрес 62-річна жінка.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Мирне Борівської громади постраждав 50-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️4 БпЛА типу «Молнія»;
▪️5 fpv-дронів;
▪️8 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Шипувате), електромережі (с. Братениця);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);
▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Дубівка);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шестакове), залізничну інфраструктуру (с. Дачне).
➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 173 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 964 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.
▪️ На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.
Джерело: https://t.me/synegubov/20648