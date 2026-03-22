Надзвичайне
Сегодня 08:25
Харківщина 22 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У с. Дубівка Дергачівської громади постраждав 31-річний чоловік; у с. Оскіл зазнала гострої реакції на стрес 62-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Мирне Борівської громади постраждав 50-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молнія»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️8 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Шипувате), електромережі (с. Братениця);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Дубівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шестакове), залізничну інфраструктуру (с. Дачне).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 173 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 964 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

Джерело: https://t.me/synegubov/20648

Читайте ещё:

Лікарі й шахтарі на всій росії залишаються без грошей, поки влада звітує про підвищення зарплат
Сегодня 09:02    7
Без шансів на закріплення: прикордонники «Шквалу» розбили позиції противника (ВІДЕО)
Сегодня 08:53    24
Збито/подавлено 127 ворожих БПЛА
Сегодня 08:46    38
Розблокувати Ормузьку протоку - надзвичайний ризик для ВМС США, - військовий аналітик Купер
Сегодня 08:14    82
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:12    73
Оперативна інформація станом на 08:00 22.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    76
Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по військовій базі Дієго-Гарсія — спільному об’єкті США та Великої Британії в центральній частині Індійського океану
Сегодня 07:58    70
В Русском Добровольческом Корпусе также начали тестировать экзоскелеты — уже не для логистики, а для боевых условий
Сегодня 07:55    72
Найкорумпованіший регіон рф пропонує захистити чиновників від журналістів
Сегодня 07:46    82
Сіярто регулярно телефонував Лаврову під час засідань ЄС
Сегодня 07:40    86
