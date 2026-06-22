Харківщина 22 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 29 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 людей.

У с. Шевченкове Перше Вовчанської громади загинув 75-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали 19-річний і 49-річний чоловіки; у сел. Шевченкове постраждав 73-річний чоловік; у сел. Пісочин зазнала поранень 25-річна жінка; у с. Підлиман Борівської громади постраждали жінки 51 і 67 років та 59-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомих пристроїв у с. Клинова-Новоселівка і біля с. Петрівка Золочівської громади постраждали жінки 59 і 47 років.

Також медики надали допомогу 65-річній жінці, яка 5 червня постраждала внаслідок обстрілу в с. Петро-Іванівка Дворічанської громади; 59-річній жінці, яка 16 червня травмувалася внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Василівка Кіндрашівської громади; 60-річній жінці, яка 19 червня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський і Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️10 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️13 БпЛА типу «Молнія»;

▪️18 fpv-дронів;

▪️36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю наукової установи;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 магазини, аптеку, електромережі, адмінбудівлю (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Цапівка), 2 АЗС (м. Богодухів), фермерське господарство (с. Новоселівка), АЗС (с. Прокопенкове), 2 приватні будинки (с. Завадське, с. Клинова-Новоселівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобільний бокс (сел. Великий Бурлук), 3 приватні будинки, заклад освіти, складську будівлю, 3 трактори (сел. Шевченкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Слатине), 11 автомобілів, електромережі, скління багатоквартирного будинку, інфраструктуру цивільного підприємства (с. Подвірки), приміщення при центрі зайнятості (м. Дергачі), двоповерховий будинок (с. Циркуни);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бережне), автомобіль (с. Українське), мопед (с. Шевченкове Перше), приватний будинок, електромережі (сел. Старий Салтів).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 41 483 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/23088

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