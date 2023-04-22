Харківщина. 22 квітня

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

▪️Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.

На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району. Отримав відсіч та відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України.

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